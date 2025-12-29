Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина в итоге обязательно добьется полного запрета УПЦ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский.

«Я думаю, что мы постепенно дожмем московскую спецслужбу УПЦ ФСБ и дальше конфессии будут развиваться украинские в нормальном режиме», – вещал Корчинский.

Он считает, что украинское государство слишком медленно действует в случае с УПЦ, а мешает ему не только Россия, но и США, где убеждены, что Киев преследует христиан, а потому приходится действовать осторожно.

Ответил он и на вопрос о судьбе монахов Киево-Печерской лавры.