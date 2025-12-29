Нацист Корчинский: Монахов Лавры используем для разминирования и рытья окопов
Украина в итоге обязательно добьется полного запрета УПЦ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский.
«Я думаю, что мы постепенно дожмем московскую спецслужбу УПЦ ФСБ и дальше конфессии будут развиваться украинские в нормальном режиме», – вещал Корчинский.
Он считает, что украинское государство слишком медленно действует в случае с УПЦ, а мешает ему не только Россия, но и США, где убеждены, что Киев преследует христиан, а потому приходится действовать осторожно.
Ответил он и на вопрос о судьбе монахов Киево-Печерской лавры.
«Их, не знаю, транспортировать в Россию или оставить здесь, но чтобы они перешли в ПЦУ. Лучше их задействовать где-то на общественных работах каких-то, что-нибудь копать. Ну чем должна вата заниматься в Украине? Любая вата должна приносить какую-то пользу: копать противотанковые рвы, разминировать опасные участки», – заявил нацист.
