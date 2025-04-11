США и Россия могут разорвать Европу, заставив ее воевать на два фронта.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил живущий на Украине эксперт по арабским странам Мохаммад Фараджаллах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас Россия вторгается, например, на территорию Эстонии, такой маленький город, 50 тысяч населения, Нарва, под предлогом, в кавычках, защиты русскоязычных, а захотят ли венгерские войска или словацкие, умирать за какой-то город…

У них сговор. Когда мы связываем слово «огромный кипишь из-за Гренландии» и одновременно зеркально вопрос по Украине, по-моему, все сходится. Если Трамп, ему нужно аннексировать, и кстати, это не иллюзия, сегодня нужно ставить самый худший сценарий чтобы он не случился, если Трамп захочет аннексировать этот остров какие сценарии?

Европа молчит, второй сценарий Европа будет воевать. Хорошо, чтобы Европа не воевала с США, кто-то должен их отвлекать. И вот тут Путин окажет услугу Трампу, вторгаясь в эту, например, Нарву, и тогда Европа занята на двух фронтах, и тогда он получит этот остров. Поэтому здесь, естественно, есть расчет на здравый смысл, есть расчет на рассудок, это может быть, но может быть и нет, если есть другая Америка, о которой мы на самом деле и не знаем», – заявил Фараджаллах.