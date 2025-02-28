На выходных в Лондоне снова соберется «евроколхоз» – решать, что делать с Украиной без гарантий Трампа

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Bloomberg пишет о дальнейших планах британского премьера Стармера после не очень оптимистичного для него окончания визита в Америку. По данным агентства, уже в эти выходные он примет у себя в Лондоне европейских лидеров для планирования дальнейших совместных шагов по Украине

По словам Стармера, он пригласит «ряд стран», «чтобы мы могли продолжить обсуждение того, как мы можем действовать вместе как союзники перед лицом ситуации, с которой мы столкнулись».

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Как говорится в публикации, участие в этой встрече примут европейские президенты и главы правительств Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. Также обсуждается приглашение на эту встречу Владимира Зеленского.

В офисе Стармера добавили, что он проведет с Зеленским и итальянским премьером Мелони отдельные двусторонние встречи.

Ожидается, что на встрече также будет присутствовать и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Эта встреча позволит Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону проинформировать своих европейских союзников о состоявшихся на этой неделе беседах с Дональдом Трампом. Европейцы хотят, чтобы Трамп предоставил воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие США в качестве последнего средства для помощи европейским миротворческим войскам, если они подвергнутся нападению со стороны российских сил после заключения мирного соглашения», – говорится в публикации.

Агентство напоминает, что перед переговорами британский премьер заявил, что даже некоторая двусмысленность со стороны США может стать сдерживающим фактором, поскольку Путин не знает, что предпримут США, если он нападет на европейских миротворцев

А на пресс-конференции со Стармером в Вашингтоне Трамп отказался дать такую гарантию, отделавшись фразой: «Я всегда буду с британцами, но не думаю, что им понадобится помощь».

Надо сказать, что в Британии понимают – такое наплевательское отношение к союзникам Трамп проявляет не только к Европе. В частности, как писала на днях Financial Times, один из ближайших советников президента США Питер Наварро настаивает на том, чтобы исключить Канаду из западного разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), куда также входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

«Пять глаз» на протяжении десятилетий были самой важной сетью обмена разведданными в мире. США и их союзники обмениваются чрезвычайно чувствительными сигналами и данными агентурной разведки в дополнение к координации операций. Спутниковая станция ЦРУ Pine Gap в центральной Австралии, которая является самым важным местом для сбора разведданных о Китае, является лишь одним из примеров тесных отношений разведки.

Деннис Уайлдер, бывший сотрудник ЦРУ, который был главным редактором ежедневного брифинга разведки президента США, сказал, что Five Eyes была «несомненно самым успешным соглашением по обмену разведданными в мировой истории».

Он отметил, что партнерство возникло, когда американские и британские дешифровальщики работали вместе, чтобы взломать немецкие секретные сообщения во время Второй мировой войны, и было расширено, чтобы включить других союзников в 1956 году.

«Любое нарушение этих десятилетних договоренностей будет встречено с радостью нашими противниками в Москве, Пекине, Тегеране и Пхеньяне», — цитирует Уайлдера британское издание.

Неясно, получила ли эта идея поддержку Трампа, но тот факт, что она обсуждается среди его чиновников, прекрасно иллюстрирует настроения в нынешней администрации США. Союзникам там ловить нечего – все придется деать за свой счет.