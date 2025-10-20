На укро-ТВ переполох: Русские дроны уже хозяйничают в Краматорске

Вадим Москаленко.  
20.10.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 494
 
Для положения ВСУ в Донбассе – более чем тревожный знак, что российские военные впервые применили оптоволоконный дрон для атаки на технику ВСУ в Краматорске (ДНР).

Об этом на канале «Апостроф» заявил основатель украинской компании DroneUA Валерий Яковенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российский дрон на оптоволокне долетел до Краматорска. В отличие от обычного, оптоволоконный канал связи не реагирует на РЭБ. Он защищён и позволяет передавать видео высокого качества, что даёт возможность оператору с большой высоты точно ориентироваться и находить цели для атаки…

Это достаточно неожиданно, раннее отмечалось, что дроны на оптоволокне могут долетать на расстояние от 10 до 20 км, а сейчас означает, что если говорить о Краматорске, то это до 28 км. Или же есть места продвижения российских захватчиков», – тревожился телеведущий.

Яковенко попытался успокоить, дескать, гипотетически, чем дальше такие дроны работают, тем они менее опасны.

«Есть моменты, что когда дрон преодолевает большее расстояние, обычно это может происходить, в том числе, жертвуя размером боевой части. Но любой дрон, который находится в мирном украинском небе и не принадлежит украинским военным, является источником повышенной опасности…

К сожалению, имеем факт, что дроны используются, дроны могут совершать полёт на большие расстояния, чем обычно, дроны могут быть большими. Это значит, что могут нести на себе большего размера катушку с оптоволокном.

И, конечно же, они всегда опасны, поскольку основная функция – это уничтожение чего-то живого»,  – предупреждал укро-дроновод.

