Украинцы по праву считают себя первооткрывателями Антарктики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Зеркалу недели» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ «Айдара», получивший должность директора Национального научного антарктического центра Украины.

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«Политика в Антарктике присутствовала с момента ее открытия. Континент исследовали не для создания заповедника, а чтобы эксплуатировать, как все другие земли тех времен. То, что Антарктика сейчас напоминает рай (по крайней мере для зверей и птиц), это уникальный период, который может быстро закончиться.

Континенту повезло — долгое время он был отрезан от мира холодным циркумполярным течением с ледниками, которое обходит его вокруг по часовой стрелке. Даже легендарный капитан Кук в XVIII веке не смог пробиться через него и написал в бортовом журнале, что вряд ли кому-то из мореплавателей удастся пройти дальше. И только спустя полстолетия парусный флот технологически стал настолько совершенным, что в короткий летний период сразу три экспедиции смогли пробиться между айсбергами к берегам ледового континента: британская, американская и Российской империи», – сказал нацист.