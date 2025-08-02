«Мы уже там 200 лет»: Украина объявила претензии на Антарктику
Украинцы по праву считают себя первооткрывателями Антарктики.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Зеркалу недели» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ «Айдара», получивший должность директора Национального научного антарктического центра Украины.
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«Политика в Антарктике присутствовала с момента ее открытия. Континент исследовали не для создания заповедника, а чтобы эксплуатировать, как все другие земли тех времен. То, что Антарктика сейчас напоминает рай (по крайней мере для зверей и птиц), это уникальный период, который может быстро закончиться.
Континенту повезло — долгое время он был отрезан от мира холодным циркумполярным течением с ледниками, которое обходит его вокруг по часовой стрелке. Даже легендарный капитан Кук в XVIII веке не смог пробиться через него и написал в бортовом журнале, что вряд ли кому-то из мореплавателей удастся пройти дальше. И только спустя полстолетия парусный флот технологически стал настолько совершенным, что в короткий летний период сразу три экспедиции смогли пробиться между айсбергами к берегам ледового континента: британская, американская и Российской империи», – сказал нацист.
Впрочем, он тут же говорит, что «на самом деле русских в составе третьей экспедиции еще нужно было поискать».
«Она была такой же пестрой, как и состав империи: командовал экспедицией эстонский немец Теодей Готлиб фон Беллинсгаузен, а его заместителем был капитан-лейтенант императорского российского флота Иван Завадовский, у которого в дворянской грамоте написано, что он «казацкого рода из Гадяча». То есть мы, украинцы, в Антарктике ровно 200 лет, и по праву считаем себя одними из первооткрывателей», – безапелляционно утверждает Дикий.
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