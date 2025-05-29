Мы уже поняли, что наивно мечтали выиграть войну – обслуга Зе-Офиса

Украина уже поняла, что ее мечты выиграть войну были наивными.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий Офис президента Украины эксперт Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фесенко при этом пожаловался, что у России нет ощущения тупика, и она считает, что готова продолжать боевые действия. Но поспешил назвать это «иллюзией».

«Решающий фактор – это фактор военной ситуации. Мы уже с вами говорили, почему сейчас Путин не хочет договариваться – потому что он видит преимущество России . По этой же причине Путин не очень хотел договариваться и в прошлом году – они увидели определенные преимущества у себя», – сказал он.

«А сейчас, при Трампе, у Путина возникло, можно называть это иллюзией или ощущением, но он считает, что Россия снова может выиграть эту войну, поэтому он делает ставку на военный фактор.

И решающая предпосылка для того, чтобы начались реалистичные переговоры – это стабилизация военной ситуации. Либо обе стороны будут понимать, что не получается ни у одной, ни у другой стороны выиграть эту войну, – мы уже, мне кажется, понимаем, что – то, о чем мы мечтали, ожидали несколько наивно, не получается в силу разных причин.

А у россиян еще есть желание, иллюзия, что они эту войну выиграют, и они хотят добиться перевеса сугубо военным путем», – рассуждал Фесенко.