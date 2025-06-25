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Вопрос возвращения Украиной к границам 91-го года из краткосрочного уже стал долгосрочным, перескочив через среднесрочный период. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Кулебы, сделать все быстро Украина могла только до конца 2022-го года.

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«Последний шанс быстро достичь хотя бы в одной из точек границы 91-го года, улетучился в конце 22-го года. Теперь возвращение к границе 91-го года становится долгосрочной задачей. Возможно ли это? Возможно. Вы что-то теряете, когда внутренне соглашаетесь с тем, что потеряли это…», – трепался он.