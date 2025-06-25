Мы потеряли шанс на быстрое возвращение границ 91-го года в конце 22-го – Кулеба
Вопрос возвращения Украиной к границам 91-го года из краткосрочного уже стал долгосрочным, перескочив через среднесрочный период. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Кулебы, сделать все быстро Украина могла только до конца 2022-го года.
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«Последний шанс быстро достичь хотя бы в одной из точек границы 91-го года, улетучился в конце 22-го года. Теперь возвращение к границе 91-го года становится долгосрочной задачей. Возможно ли это? Возможно. Вы что-то теряете, когда внутренне соглашаетесь с тем, что потеряли это…», – трепался он.
«Поэтому я верю в границу 91-го года. Я считаю, что эту цель уменьшать нельзя, что это стратегическая ошибка. Я считаю, что говорить о победе Украины нужно, но возвращение границы 91-го года и интерпретация этого как победы из краткосрочной задачи, минуя среднесрочную задачу, становится долгосрочной задачей. И на этом надо строить государственную политику и, соответствующие решения, которые принимаются в дипломатии и внутренней политике», – валял дурака Кулеба.
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