Мы потеряли шанс на быстрое возвращение границ 91-го года в конце 22-го – Кулеба

Анатолий Лапин.  
25.06.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 168
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопрос возвращения Украиной к границам 91-го года из краткосрочного уже стал долгосрочным, перескочив через среднесрочный период. Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Кулебы, сделать все быстро Украина могла только до конца 2022-го года.

Вопрос возвращения Украиной к границам 91-го года из краткосрочного уже стал долгосрочным, перескочив через...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Последний шанс быстро достичь хотя бы в одной из точек границы 91-го года, улетучился в конце 22-го года. Теперь возвращение к границе 91-го года становится долгосрочной задачей. Возможно ли это? Возможно. Вы что-то теряете, когда внутренне соглашаетесь с тем, что потеряли это…», – трепался он.

«Поэтому я верю в границу 91-го года. Я считаю, что эту цель уменьшать нельзя, что это стратегическая ошибка. Я считаю, что говорить о победе Украины нужно, но возвращение границы 91-го года и интерпретация этого как победы из краткосрочной задачи, минуя среднесрочную задачу, становится долгосрочной задачей. И на этом надо строить государственную политику и, соответствующие решения, которые принимаются в дипломатии и внутренней политике», – валял дурака Кулеба.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить