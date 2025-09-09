«Мы наблюдаем социальный коллапс на Украине» – американский разведчик

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 471
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины уже нет денег, людей и оружия, но Запад всё равно настаивает на продолжении атак по России.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины уже нет денег, людей и оружия, но Запад всё равно настаивает на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинская армия не способна к наступательным действиям. Она может только обороняться, и делает это слабо. А президент России сказал, что война будет продолжаться до неизбежного завершения – пока Украина не примет условия России, либо пока военные не достигнут своих целей. Это громкое заявление, подкреплённое на местах.

Русские доминируют и наступают. А реальность в воздухе такова, что русские могут нанести удар в любое время. И Украина ничего не может с этим поделать, западная система ПВО рухнула», – сказал Риттер.

«У Украины нет ПВО, нет денег, нет оружия. И никто им ничего не даёт. В добавок ко всему, украинцы признают, что у них закончились деньги. Они не платят своим солдатам, не платят политикам, не платят пенсии, не платят пожарным.

У них нет денег, мы наблюдаем социальный коллапс. Но MI6 и ЦРУ всё ещё пытаются найти людей и технику для Украины, чтобы они могли использовать их для атак», – добавил разведчик.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить