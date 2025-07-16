«Мы глупо мыслим: русские оказались гораздо умнее нас» – немецкий эксперт
В отличие от стран Запада, Россия и Китай демонстрируют информационную открытость.
Об этом в эфире канала «Голос Германии» заявила немецкий политолог Ульрике Герот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы переживаем сейчас переломный момент истории, а у Европы тем временем на руках худшие карты. Восток сейчас уходит от нас в большой отрыв. Недавно я выступала на китайском телевидении, эту передачу смотрели 80 миллионов зрителей. Это, на минуточку, как население всей Германии.
Что касается России, кстати, там тоже интересная ситуация. Я участвовала в нескольких российских ток-шоу. Знаешь, какие там умные ребята. Вчера, к примеру, в качестве гостей на одном ток-шоу были француз, женщина из Молдавии, американец и русский.
То есть они гораздо умнее нас, потому что собирают экспертов из разных стран и спрашивают их мнение – как вы на это смотрите, что вы думаете и так далее.
Они уже опережают нас в том, что касается открытости дискуссионного пространства. Поэтому для меня сейчас не столь важно, кто был прав, я или многие другие, ведь нас было немало. Важно то, когда же мы наконец начнём здраво мыслить, откроем пространство для дискуссии», – сказала Герот.
«Когда до нас наконец дойдёт, что фактически мы уже проиграли, особенно что касается войны на Украине?
Мы, как общество будем нести ответственность, как население, которое до сих пор верит, будто Путин – это Гитлер, который уже завтра готов пойти маршем на Лиссабон и в прочие подобные сказки. И наша задача – развенчать эти сказки», – призывала она.
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