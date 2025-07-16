В отличие от стран Запада, Россия и Китай демонстрируют информационную открытость.

Об этом в эфире канала «Голос Германии» заявила немецкий политолог Ульрике Герот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переживаем сейчас переломный момент истории, а у Европы тем временем на руках худшие карты. Восток сейчас уходит от нас в большой отрыв. Недавно я выступала на китайском телевидении, эту передачу смотрели 80 миллионов зрителей. Это, на минуточку, как население всей Германии.

Что касается России, кстати, там тоже интересная ситуация. Я участвовала в нескольких российских ток-шоу. Знаешь, какие там умные ребята. Вчера, к примеру, в качестве гостей на одном ток-шоу были француз, женщина из Молдавии, американец и русский.

То есть они гораздо умнее нас, потому что собирают экспертов из разных стран и спрашивают их мнение – как вы на это смотрите, что вы думаете и так далее.

Они уже опережают нас в том, что касается открытости дискуссионного пространства. Поэтому для меня сейчас не столь важно, кто был прав, я или многие другие, ведь нас было немало. Важно то, когда же мы наконец начнём здраво мыслить, откроем пространство для дискуссии», – сказала Герот.