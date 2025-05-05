Монтян о Трампе: «Помешанный на бабле мошенник, лицемерная гнида»

Сергей Вредников.  
05.05.2025 22:38
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Политика, США


Новый американский президент Дональд Трамп заинтересован только в зарабатывании денег, а не в наступлении мира.

Об этом в эфире видеоблога «Мультичел+» заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый американский президент Дональд Трамп заинтересован только в зарабатывании денег, а не в наступлении...

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«Трамп – мошенник отпетый, просто отбитый. Я смотрела, как он своими мемкоинами зачудил, это же прелестно. Торговля инсайдерской инфой – это вообще потрясающе.

Причем он такой наглючий: его друзяшки заработали на этом один – два с половиной миллиарда, другой – девятьсот миллионов, и они абсолютно открыто на камеру этому радовались и глумились просто над народом», – сказала Монтян.

«На фоне этого всего какая-то там всратая Нэнси Пелоси со своим мужем, да это ж просто детский лепет на лужайке, которые заработали там какие-то там 500 миллионов за все это время.

То есть это ребята вышли уже на такой уровень, что ну просто уже нет слов. Уважения к нему ноль, Трамп – лицемерная гнида, помешанная на бабле», – добавила она.

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