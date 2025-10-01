Молдавский нацист о Пирровой победе Санду: Половина Молдовы ждёт русского освободителя
Несмотря на нарисованный «позитивный результат» для правящих сил, парламентские выборы в Молдове показали максимальный общественный раскол в стране.
Об этом на «Польском радио» заявил партийный соратник Майи Санду, ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эти выборы, с одной стороны, дали позитивный результат, но с другой – они ещё раз подчеркнули слабости нашего общества и государства. Почему, например, Гагаузская автономия дала только 3% голосов за партию «Действие и солидарность»?
В ситуации, когда этнические гагаузы из Украины, из Одесской области воюют против РФ в армии Украины, а в Республике Молдова они ждут «русских освободителей», не все, но такие превалируют.
У нас есть проблема интеграции этнических меньшинств в комплексе. Потому что, например, в сёлах с преимущественно украинским населением был высок процент, который отдали за «Патриотический блок», который был очевидной креатурой Кремля», – жаловался русофоб.
«И последнее – это у нас есть проблема Приднестровья. С одной стороны, мы можем говорить о том, что большинство жителей Левого берега обладают молдавским гражданством, но это вовсе не значит, что проблема Приднестровья может быть решена в одночасье подписанием какого-то документа перед объективами телекамер. Наше общество, к сожалению, забыло про этот конфликт», – добавил Нантой.
