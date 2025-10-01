Молдавский нацист о Пирровой победе Санду: Половина Молдовы ждёт русского освободителя

Константин Серпилин.  
01.10.2025 16:58
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 482
 
Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Несмотря на нарисованный «позитивный результат» для правящих сил, парламентские выборы в Молдове показали максимальный общественный раскол в стране.

Об этом на «Польском радио» заявил партийный соратник Майи Санду, ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на нарисованный «позитивный результат» для правящих сил, парламентские выборы в Молдове показали максимальный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эти выборы, с одной стороны, дали позитивный результат, но с другой – они ещё раз подчеркнули слабости нашего общества и государства. Почему, например, Гагаузская автономия дала только 3% голосов за партию «Действие и солидарность»?

В ситуации, когда этнические гагаузы из Украины, из Одесской области воюют против РФ в армии Украины, а в Республике Молдова они ждут «русских освободителей», не все, но такие превалируют.

У нас есть проблема интеграции этнических меньшинств в комплексе. Потому что, например, в сёлах с преимущественно украинским населением был высок процент, который отдали за «Патриотический блок», который был очевидной креатурой Кремля», – жаловался русофоб.

«И последнее – это у нас есть проблема Приднестровья. С одной стороны, мы можем говорить о том, что большинство жителей Левого берега обладают молдавским гражданством, но это вовсе не значит, что проблема Приднестровья может быть решена в одночасье подписанием какого-то документа перед объективами телекамер. Наше общество, к сожалению, забыло про этот конфликт», – добавил Нантой.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить