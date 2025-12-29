Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За четыре года войны украинская власть так и не обеспечила беженцев жильём, а выплат не хватает даже на еду.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил адвокат и экс‑советник украинской разведки Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Людям в зиму ехать некуда. Эвакуированным дают 2000 гривен в месяц. Это ни о чем, это даже не 50 долларов. И живи, где хочешь. В зиму – куда идти людям из частного дома? Украинское массовое сознание себя проявляет точно так же, как дикари и террористы Газы. Вместо того, чтобы посочувствовать человеку [оставшемуся на прифронтовой территории] и подумать, а что бы ты делал, пытаясь выжить, когда никто никому не нужен?», – сказал Бедовой.