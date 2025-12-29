Многие предпочитают опасность надвигающегося фронта голодной смерти на Украине – Бедовой

Вадим Москаленко.  
29.12.2025 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 642
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


За четыре года войны украинская власть так и не обеспечила беженцев жильём, а выплат не хватает даже на еду.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил адвокат и экс‑советник украинской разведки Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Людям в зиму ехать некуда. Эвакуированным дают 2000 гривен в месяц. Это ни о чем, это даже не 50 долларов. И живи, где хочешь. В зиму – куда идти людям из частного дома?

Украинское массовое сознание себя проявляет точно так же, как дикари и террористы Газы. Вместо того, чтобы посочувствовать человеку [оставшемуся на прифронтовой территории] и подумать, а что бы ты делал, пытаясь выжить, когда никто никому не нужен?», – сказал Бедовой.

«Квартиру ты не снимешь, даже если втроем по 2000 дали, за 6000 квартиру не снимешь. Не говоря о том, чтобы прокормиться. Минимальная зарплата на Украине – 8700 гривен. Чтобы хоть как-то прожить, нужно тысяч 15-18 гривен, и то если есть жильё.

Я говорю с людьми, к которым сейчас уже фронт продвигается вплотную, они говорят: а куда нам идти? Это выплата – ничто. Куда нам ехать? Где хоть койку, тумбочку, какой-то душ.

И люди говорят: мы останемся. После того, что они видели вот этот ужас, что происходит, когда пьяные штурмовики врываются, они все равно хотят остаться. Потому что они понимают, что некуда ехать и не на что жить», – присочинил о «пьяных штурмовиках» украинец.

Метки:

