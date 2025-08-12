Мир на Украине может привести к экономическим потерям России

Елена Острякова.  
12.08.2025 17:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 792
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мировы цены на нефть могут упасть, если переговоры с президентом России и США на Аляске пройдут успешно.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, безусловно являюсь сторонником траектории мира. Но надо быть готовым к тому, что если рынки поймут, что потенциал российско-украинского конфликта может быть исчерпан, а встреча Путина и Трампа — путь к серьезным переговорам о мире, рынки в понедельник откроются падением нефтяных цен», – сказал Симонов.

Наоборот, если разговор президентов Путина и Трампа будет неудачным, цены на нефть, по его мнению, могут подрасти.

«Если переговоры завершатся ничем, и рынки посчитают, что война будет продолжаться, я не исключаю, что определенный рост цен будет. Переговоры это не про нефть, но последствия для нефтяных рынков будут. И к этому нужно быть готовыми», – отметил Симонов.

