Мир на Украине может привести к экономическим потерям России
Мировы цены на нефть могут упасть, если переговоры с президентом России и США на Аляске пройдут успешно.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я, безусловно являюсь сторонником траектории мира. Но надо быть готовым к тому, что если рынки поймут, что потенциал российско-украинского конфликта может быть исчерпан, а встреча Путина и Трампа — путь к серьезным переговорам о мире, рынки в понедельник откроются падением нефтяных цен», – сказал Симонов.
Наоборот, если разговор президентов Путина и Трампа будет неудачным, цены на нефть, по его мнению, могут подрасти.
«Если переговоры завершатся ничем, и рынки посчитают, что война будет продолжаться, я не исключаю, что определенный рост цен будет. Переговоры это не про нефть, но последствия для нефтяных рынков будут. И к этому нужно быть готовыми», – отметил Симонов.
