МИД Украины в Стамбуле хвастался перед британцами операцией «Паутина»
Нельзя сравнивать украинскую и российскую стороны в данном конфликте. Поэтому террористические действия киевских спецслужб на территории РФ якобы абсолютно легитимны.
Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с РФ в Стамбуле заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Представитель британской службы BBC очень заинтересовалась, обсуждалась ли вчерашняя операция «Паутина», проведённая украинскими спецслужбами на территории РФ.
«Повлияло ли это на сегодняшнюю атмосферу?», – спросила британка.
«Насколько понимаю, нет, но это надо спрашивать у делегации, мы сразу после встречи прибежали на пресс-конференции и не обсуждали с коллегами. Не знаю, поднимался ли вопрос, может, позже смогу прокомментировать», – ответил Тихий.
При этом он подчеркнул, что «война продолжается».
«Цели украинского государства – это легитимные военные цели, и Украина с 11 марта демонстрирует полную готовность к перемирию. И если бы они тоже были готовы, они бы не потеряли свои самолёты…
Мы категорически против того, чтобы рассматривать обе стороны на одном уровне. Одна нападает, другая защищается. Украина бьёт исключительно по легитимным военным законным целям, и все нормы международного права позволяют Украине это делать», – вещал представитель укро-МИДа.
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