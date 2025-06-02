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Нельзя сравнивать украинскую и российскую стороны в данном конфликте. Поэтому террористические действия киевских спецслужб на территории РФ якобы абсолютно легитимны.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с РФ в Стамбуле заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель британской службы BBC очень заинтересовалась, обсуждалась ли вчерашняя операция «Паутина», проведённая украинскими спецслужбами на территории РФ.

«Повлияло ли это на сегодняшнюю атмосферу?», – спросила британка.

«Насколько понимаю, нет, но это надо спрашивать у делегации, мы сразу после встречи прибежали на пресс-конференции и не обсуждали с коллегами. Не знаю, поднимался ли вопрос, может, позже смогу прокомментировать», – ответил Тихий.

При этом он подчеркнул, что «война продолжается».