Мария Машкова выбирает между работой американской медсестры и постом президента РФ

Елена Острякова.  
28.04.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 805
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Дочь известного российского актера Мария Машкова, окончательно сбежавшая в США, считает, что она «закончилась как актриса» после того, как дала интервью, с осуждением России иноагенту Юрию Дудю.

Об этом она заявила киевской пропагандистке Алесе Бацман, сказал «ПолитНавигатор».

Дочь известного российского актера Мария Машкова, окончательно сбежавшая в США, считает, что она «закончилась...

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«Как-то я решила, что смогу потянуть эту жертву и заняться чем-то другим. Это был непростой выбор. Я плакала много. После того, как я дала интервью Дудю, я поняла, насколько мне конец. И потом я где-то полгода лежала, не могла вообще встать, не понимала, что делать дальше. Как-то ползала, детям готовила еду», – рассказала Машкова.

Артистка призналась, что ее семья сейчас испытывает материальные трудности. Ей с мужем и детьми пришлось переехать в квартиру поскромнее. Причем мебель они с супругом загружали и разгружали сами.
Муж Машковой, который в Америке «искал себя» в качестве режиссера и продюсера на деньги, которые Мария зарабатывала на федеральных российских каналах, теперь вынужден вспомнить, что он профессиональный пианист и пойти работать.

Сама Машкова, потыкавшись по голливудским сериалам и собственным театральным проектам, всерьез задумалась над получением новой профессии – медсестры, поскольку «приняла тот факт, что не вернется в Россию, чтобы не сойти с ума».

Живет бывшая артистка сейчас только русофобией и несколько истеричной любовью к Украине, которой она желает «голливудского сопливого финала». Машкова мечтает о том, как она обустроит тюрьму для российских политиков и журналистов и носит на груди кулон с картой Украины с Крымом.

Бацман принялась ее уговаривать баллотироваться в президенты РФ.

«Хорошо, Алесь, я подумаю. В принципе смешно было бы, если бы я была президентом, а вы переизбрали бы Зеленского. В принципе, смешно – два артиста. Это интервью должно стать последней каплей для российских спецслужб, чтобы дать мне иноагента. Скажут: девчонка полетела. Да пацаны, на медицину я иду», – сказала Машкова.

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