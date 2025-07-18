«Малыми силами на огромной территории» – Арестович об отсутствии стратегического прорыва у ВС РФ

Сейчас на СВО 700 тыс россиян воюют против миллиона украинцев.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему фронт не провалился до сих пор? Потому что Россия ведет наступление малым количеством людей. По всем военным нуждам, правилам и нормативам, соответствующим целям и задачам военной операции, которую они проводят.

А второе — Украина просто большая страна с большим человеческим потенциалом. Даже если украинцы будут стрелять зажмурясь, и то будет трудно быстро продвигаться таким количеством людей», – рассуждал Арестович.