Майданщик Поярков о поведении Зеленского у Трампа: «Хамящее убожество, тупое и необучаемое»
Истеричное поведение Владимира Зеленского в Белом доме подставило Украину. Об этом в своём блоге рассказал экс-активист «Автомайдана» Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что сделал Зеленский – это дикая опасность для Украины. Это дикое оскорбление для каждого украинца. Мы же не такие хамоватые болваны, как он. Хамящее убожество, тупое и необучаемое. Трамп правильно сказал – хорошо, что камеры это всё записывают. Наконец весь мир увидел, с каким болваном приходится иметь дело», – сказал Поярков.
Он призвал не обольщаться по поводу слов поддержки Зеленскому от лидеров стран Европы.
«Европейцы поддерживают Украину, и даже где-то пытаются заступиться за Зеленского. Но они-то прекрасно понимают, что Зеленский провалил задание. Ему плевать на жизни миллионов людей, совершенно искренне.
Трамп сказал – будешь готов подписывать договор, сможешь вернуться. Но Зеленского выгнали взашей. Но ведь Зеленский представляет каждого из нас, представляет страну. И в определённом смысле, взашей выгнали не только этого хамоватого негодяя», – сказал Поярков.
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