Люди Трампа слили тему Украины в НАТО. Это дорого нам обойдется – Кулеба
Вместо того, чтобы продать России тему членства Украины в НАТО, люди нового президента США Дональда Трампа просто слили ее.
Об этом в интервью обслуживающей Банковую пропагандистки Наталье Мосийчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Просто нужно играть вдолгую. Если что-то и сдавать, то втридорога. Я сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО, с точки зрения интересов Украины. Парни Трампа уже сделали ошибку, это их первая ошибка относительно Украины – они же слили тему НАТО с ходу. Пошел уже сигнал.
Давайте мыслить цинично, рационально – если мы знаем, что вы хотите слить тему НАТО, то по крайней мере, продайте ее Путину. Но вместо того, чтобы ее за что-то продать, они уже начали говорить, что придется отложить. Так а Путину зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали? Потому тут чисто переговорная ошибка, и она, к сожалению, дорого нам обойдется», – заявил Кулеба.
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