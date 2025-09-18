Львовская журналистка: наш город кишит пророссийскими ждунами
Во Львове живет много людей, которые поддерживают Россию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского телеканала NTA заявила журналистка «Радио Свобода» [иноагент, нежелательная организация в РФ] Галина Трищук.
Ведущая, ссылаясь на судебные постановления, заметила, что задержанный как подозреваемый в убийстве нациста Андрей Парубия Михаил Сцельников якобы держал дома советскую символику и придерживался пророссийских взглядов. В связи с этим она спросила, не смущает ли ее собеседницу, что все это время по улицам Львова «ходил человек, которого можно назвать русским».
Трищук ответила, что ее это не смущает – таких людей в городе много – якобы, это переселенцы времен СССР.
«Если взять домовые книги центральной части Львова, с улиц Ефремова, Котляревского, Тарнавского, которые считаются у нас элитными районами, можно целый список составить. Мы увидим реально фантастическую картину того, что все квартиры заселялись совершенно другими жителями Львова, то есть очень большая численность энкаведистов была и так далее», – сказала журналистка.
Она добавила, что не удивлена тем, что подозреваемый ходил в русскую школу и общался на русском языке.
«Потому что таких реально людей очень и очень много. Пойдите на Лычаковское кладбище, пойдите на Яновское кладбище. Мы очень легко увидим даты на русском языке, надписи. И таких ждунов во Львове реально очень и очень много», – сокрушается Трищук.