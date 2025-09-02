Суд над убийцей Парубия пошёл по худшему для Зеленского сценарию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Михаил Сцельников, обвиняемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия опроверг информацию украинских СМИ, будто пошел на преступление, поскольку его шантажировали россияне, угрожая не отдавать тело погибшего на войне сына.

Перед заседанием суда во Львове мужчина заявил журналистам, что стрелял из мести к украинской власти.

«Это моя месть лично украинской власти, все. Это неправда. Все, чего я хочу – да, я признаю, что его убил, и хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына. Больше я вам интервью давать не собираюсь».

Он сказал, что никакого шантажа или давления со стороны России не испытывал, а Парубия выбрал просто потому, что жил рядом:

«Потому что он был рядом. Если бы был Петя, то был бы Петя – если бы я жил в Виннице, то был бы Петя», – сказал арестант, явно подразумевая Порошенко.

«Вот и все. Версия о «русском следе» ожидаемо рассыпалась», – комментирует военкор Александр Коц.

Украинский политолог Михаил Чаплыга негодует – он считает, что рассыпался и отчёт украинских силовиков, уверявших, что нашли и задержали убийцу через 36 часов.

«Орудия преступления нет. Идентифицировать по камерам невозможно. Но… есть личное признание… после допроса. Добрый совет: либо заминайте вообще с этими новостями, либо ищите реального убийцу».

В любом случае, дело приняло скверный для украинской власти оборот, уверен российский политолог Марат Баширов.