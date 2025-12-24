«Ждём!» – в Киеве все надежды на нового Горбачёва в России

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 18:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 585
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине надо надеяться, что в России вновь придут к власти прозападные силы.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все равно должны ждать, что через какое-то поколение в России должен появиться очередной Горбачев», – вещал Кулеба.

При этом он призывает украинских политиков не соревноваться друг с дургом в популизме, а думать, как реально победить Россию в будущем.

«А когда появится внутренняя устойчивость выше нынешней… и сейчас мы устойчивы, но недостаточно для того, чтобы останавливать русских. Вот над чем нужно работать в следующие десятилетия», – рассуждал экс-министр.

