«Ждём!» – в Киеве все надежды на нового Горбачёва в России

Украине надо надеяться, что в России вновь придут к власти прозападные силы.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все равно должны ждать, что через какое-то поколение в России должен появиться очередной Горбачев», – вещал Кулеба.

При этом он призывает украинских политиков не соревноваться друг с дургом в популизме, а думать, как реально победить Россию в будущем.