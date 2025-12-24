«Ждём!» – в Киеве все надежды на нового Горбачёва в России
Украине надо надеяться, что в России вновь придут к власти прозападные силы.
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы все равно должны ждать, что через какое-то поколение в России должен появиться очередной Горбачев», – вещал Кулеба.
При этом он призывает украинских политиков не соревноваться друг с дургом в популизме, а думать, как реально победить Россию в будущем.
«А когда появится внутренняя устойчивость выше нынешней… и сейчас мы устойчивы, но недостаточно для того, чтобы останавливать русских. Вот над чем нужно работать в следующие десятилетия», – рассуждал экс-министр.
