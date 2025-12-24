«Сказочного» американского экс-посла поздравили в эфире с уникальным тройным пранком
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) в третий раз разыграли экс-посла США в Киеве Уильяма Тейлора, позвонив ему от имени бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Первый раз они связались с ним в октябре и опубликовали запись разговора. Но Тейлор не поверил, когда ему в США рассказали о розыгрыше, и назвал эти разговоры фейком. Тогда пранкеры вновь позвонили ему в ноябре, и он вновь ничего не понял.
Для третьего, заключительного разговора Вован и Лексус вывели дипломата в студию, где собрали героев СВО, но уверили Тейлора, что он на украинском телевидении. При этом российские участники практически не скрывались, но «сказочный посол» упорно не понимал, что его разыгрывают.
Тейлор подготовился к видео мосту, повесил у себя за спиной китель ГУР, который ему подарили в Киеве, и рушники. Он начал с выражения «восхищения и поддержки» ВСУ и Украины. Алексей Столяров (Лексус)поддакнул: «Они действительно освобождают Украину – от нацизма». Посол и бровью не повел.
Затем заместитель командира бригады «Ветераны» Ильдар Резяпов (позывной «Политик») задал американцу вопрос.
«Хотелось бы у него спросить, он верит в победу России, какое у него настроение? Он понимает, что режим Зеленского падет в ближайшее время?», – сказал Резяпов.
«Россия не побеждает, как все на этой площадке понимают. Украина мужественно обороняется. Я считаю, что украинский народ продолжает поддерживать своего президента. Когда эта война закончится, будут выборы и политика. Но сейчас не время политики», – бойко ораторствовал Тейлор.
Кузнецов (Вован) продолжил тему, выразив опасение, что после войны Зеленского отправят в украинскую тюрьму, а не в российскую. Тейлор ответил, что в демократическом обществе вину определяет суд: «За это вы боретесь сейчас».
Монах Высоко-Петровского монастыря отец Киприан поинтересовался, как американский дипломат относится к тому, что Киевско-Печерская лавра отобрана у Церкви режимом Зеленского, а священнослужители арестованы.
«Я убежден, что украинцы должны быть едины в противостоянии России. Политика, религия, язык, – мы не можем позволить, чтобы эти вопросы разделяли украинцев. Украинцы должны быть объединены, чтобы противостоять русским», – проскандировал Тейлор.
Киприан заверил его, что православные России и Украины объединены и непобедимы.
Боец с позывным «Бумер» решил уже не скрываться и задал американцу вопрос в лоб.
«Мне как бойцу российской армии хотелось бы попросить у Америки гуманитарную помощь, чтобы побольше привозили техники и оружия. Мы пользуемся этим против украинцев», – сказал «Бумер».
На лице Тейлора наконец отразилась некоторая озабоченность.
«Извините, вопрос заключается в том, должны ли США или кто-либо еще помогать российским солдатам? Нет, мы не должны поддерживать русских солдат», – пролепетал Тейлор.
В студии засмеялись. Лексус решил объяснить американцу, что они его разыграли в третий раз и за это он заслужил прозвище «сказочный посол».
«Вы сейчас на российском телевидении. Все смотрят на ваши моргающие глаза. Вы выглядите довольно жалко», – сказал Столяров.
«Слава России!», – крикнул один из бойцов.
«Мы русские, с нами Бог, и победа будет за нами», – добавил отец Киприан.
«Слава Украине», – глухо проговорил Тейлор.
В студии опять засмеялись и вывели его из эфира.
