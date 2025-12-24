«Сказочного» американского экс-посла поздравили в эфире с уникальным тройным пранком

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) в третий раз разыграли экс-посла США в Киеве Уильяма Тейлора, позвонив ему от имени бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Первый раз они связались с ним в октябре и опубликовали запись разговора. Но Тейлор не поверил, когда ему в США рассказали о розыгрыше, и назвал эти разговоры фейком. Тогда пранкеры вновь позвонили ему в ноябре, и он вновь ничего не понял.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Для третьего, заключительного разговора Вован и Лексус вывели дипломата в студию, где собрали героев СВО, но уверили Тейлора, что он на украинском телевидении. При этом российские участники практически не скрывались, но «сказочный посол» упорно не понимал, что его разыгрывают.

Тейлор подготовился к видео мосту, повесил у себя за спиной китель ГУР, который ему подарили в Киеве, и рушники. Он начал с выражения «восхищения и поддержки» ВСУ и Украины. Алексей Столяров (Лексус)поддакнул: «Они действительно освобождают Украину – от нацизма». Посол и бровью не повел.

Затем заместитель командира бригады «Ветераны» Ильдар Резяпов (позывной «Политик») задал американцу вопрос.

«Хотелось бы у него спросить, он верит в победу России, какое у него настроение? Он понимает, что режим Зеленского падет в ближайшее время?», – сказал Резяпов.

«Россия не побеждает, как все на этой площадке понимают. Украина мужественно обороняется. Я считаю, что украинский народ продолжает поддерживать своего президента. Когда эта война закончится, будут выборы и политика. Но сейчас не время политики», – бойко ораторствовал Тейлор.

Кузнецов (Вован) продолжил тему, выразив опасение, что после войны Зеленского отправят в украинскую тюрьму, а не в российскую. Тейлор ответил, что в демократическом обществе вину определяет суд: «За это вы боретесь сейчас».

Монах Высоко-Петровского монастыря отец Киприан поинтересовался, как американский дипломат относится к тому, что Киевско-Печерская лавра отобрана у Церкви режимом Зеленского, а священнослужители арестованы.

«Я убежден, что украинцы должны быть едины в противостоянии России. Политика, религия, язык, – мы не можем позволить, чтобы эти вопросы разделяли украинцев. Украинцы должны быть объединены, чтобы противостоять русским», – проскандировал Тейлор.

Киприан заверил его, что православные России и Украины объединены и непобедимы.

Боец с позывным «Бумер» решил уже не скрываться и задал американцу вопрос в лоб.

«Мне как бойцу российской армии хотелось бы попросить у Америки гуманитарную помощь, чтобы побольше привозили техники и оружия. Мы пользуемся этим против украинцев», – сказал «Бумер».

На лице Тейлора наконец отразилась некоторая озабоченность.

«Извините, вопрос заключается в том, должны ли США или кто-либо еще помогать российским солдатам? Нет, мы не должны поддерживать русских солдат», – пролепетал Тейлор.

В студии засмеялись. Лексус решил объяснить американцу, что они его разыграли в третий раз и за это он заслужил прозвище «сказочный посол».

«Вы сейчас на российском телевидении. Все смотрят на ваши моргающие глаза. Вы выглядите довольно жалко», – сказал Столяров.

«Слава России!», – крикнул один из бойцов.

«Мы русские, с нами Бог, и победа будет за нами», – добавил отец Киприан.

«Слава Украине», – глухо проговорил Тейлор.

В студии опять засмеялись и вывели его из эфира.