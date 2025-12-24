Украинцы должны продолжать удары по российским НПЗ – в надежде, что черед полгода у России закончатся деньги.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что цена на нефть упала – в экономике не работает так, что сегодня цена упала, а завтра всё посыпалось. Чтобы это дало реально большой результат, такая цена должна продержаться хотя бы полгода. А если через пару недель цена пойдёт на повышение – россияне особо не пострадают.

А вот наша возможность и дальше разрушать их нефте- и газопромышленный комплекс – это основа успеха в этой войне», – вещал Кривонос.