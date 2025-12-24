«Главное продолжать обстрелы РФ» – украинцам обещают «перемогу» через полгода

Вадим Москаленко.  
24.12.2025 23:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 249
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинцы должны продолжать удары по российским НПЗ – в надежде, что черед полгода у России закончатся деньги.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны продолжать удары по российским НПЗ – в надежде, что черед полгода у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что цена на нефть упала – в экономике не работает так, что сегодня цена упала, а завтра всё посыпалось. Чтобы это дало реально большой результат, такая цена должна продержаться хотя бы полгода. А если через пару недель цена пойдёт на повышение – россияне особо не пострадают.

А вот наша возможность и дальше разрушать их нефте- и газопромышленный комплекс – это основа успеха в этой войне», – вещал Кривонос.

«У Путина есть запас ещё до середины весны следующего года, дальше будет хуже. Но эти полгода ситуация должна развиваться в двух направлениях – цена на российскую нефть не должна расти, а мы должны и дальше продолжат уничтожать НПЗ. Это даст нам шансы выйти победителями в этой войне», – вешал лапшу укро-генерал.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить