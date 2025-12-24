Мировая закулиса угрожает покончить с Макроном 

Отказ президента Франции поддержать конфискацию российских активов может вылезти ему боком.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он трактует отказ Макрона поддержать кражу российских активов как рациональный выбор, учитывая сильные связи между Францией и Бельгией.

«И Мерц оказывается наедине при поддержке балтийских стран, средних стран Европы и при поддержке Брюсселя официального. И поэтому эта история провалилась. И то, что фактически Макрон предал, скажем так, североевропейское единство, предал немецко-французско-британский блок, действительно может вылезти ему боком», – сказал политолог.

По его словам, угрозы исходят от закулисных правителей Запада.

«Ему прямо угрожают фактически в СМИ тем, что он больше не будет иметь поддержки от этой части элит, очень сильных, не особо высовывающихся на свет элит, которые управляют этим блоком. И что с политической точки зрения ему придётся или очень-очень долго извиняться, или он обречён…

Я не хочу называть фамилии этих европейских элит, которые управляют этими системами или влияют на управления этих систем. Но, поверьте, то, что пресса выскочила с этими заголовками о предательстве, это такой прямой разговор из-за стола, который стоит за кулисами», – считает Бортник.