В Госдуме обсуждают создание детских сим-карт

Максим Столяров.  
23.12.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 163
 
Дзен, Интернет, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Соцсети


Чтобы обезопасить детей от вредоносного контента, в России создадут детские сим-карты, которые помогут с мерами родительского контроля.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается ограничения возраста в соцсетях – это сложно выполнимая задача, которая выглядит нереалистичной с точки зрения практики. Технологий доподлинной идентификации в онлайн-режиме пользователя у устройства не существует.

Мы стараемся сделать так, чтобы Интернет был безопасен для малышей. Есть разные функции родительского контроля на разных платформах, этим можно и нужно пользоваться», – сказал Боярский.

«Сейчас Минцифры предлагает ввести в оборот детские сим-карты. Мы эту идею будем обсуждать, я думаю, она будет поддержана. Там речь не только о том, что контент мобильного интернета можно будет фильтровать в зависимости от возраста ребёнка. Но и о том, что к такой детской сим-карте родители получат оперативную геолокацию.

Это не будет навязываться, просто постепенно войдёт в обиход. И если такая сим-карта при регистрации в соцсеть будет зарегистрирована как детская, мы сделаем большой шаг вперёд. Мы не можем запретить соцсети для детей, нам нужно постараться сделать их безопасными», – подытожил депутат.

