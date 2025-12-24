Сержант ВСУ: Войной или переговорами, но русские добьются своего

Украина стремительно теряет инициативу, возможность и мотивацию в долгосрочном военном противостоянии.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы зависим максимально от действий врага. Будем честными, они нам навязывают войну, в которой мы должны принимать те или иные решения. Мы слабее, грубо говоря. Будем откровенны, потому что я не люблю, когда начинаются там вот эти вот вышиванки, лирика вся эта, украинские «вирши», все эти вызывания слёз каких-то там мотивационных… Война… это чуть другое – это математика и физика. Одной мотивацией это не решается, всё-таки решает оружие, количество личного состава, подготовленного личного состава и техники. Не думаю, что это на истощение, на переговорах каких-то. Не думаю, что вообще Россия относится серьезно к этим переговорам. Они все равно добьются своего. Теми или иными способами, как говорил этот Путин, они всё равно добьются своего. И это правда, они добьются своего. Только это будет либо очень просто, за счёт переговоров каких-то, либо это будет военными действиями», – рассуждал Чёрный.

Он добавил, что и с мотивацией дела не очень.