«Пора включаться!» – на Украине требуют от ЕС прямых ударов по России

Вадим Москаленко.  
24.12.2025 21:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 626
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Европе пора устроить блокаду Балтийского моря – и начать прямые обстрелы РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины, грантоедка-галичанка Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно убеждать европейцев, что войну нужно переносить на территорию врага. И не подыгрывать Трампу, и заставлять Украину капитулировать, а добивать агрессора. Это в интересах Европы.

Я вижу некоторое протрезвление в Брюсселе и заявлениях Урсулы, что Европа окружена хищниками и должна стать независимой в вопросах безопасности. Но они не делают тех шагов, которые должны.

Потому что они должны готовить 20 пакет санкций, начать блокаду Балтийского моря… и принцип зеркальности: если 10 дронов прилетело в ЕС, столько же должно полететь в Россию. Или делать какие-то диверсии там», – призывала Гопко.

«Мы должны выходить под посольством США – и говорить, что никакой капитуляции. Потому что это будет капитуляция США перед РФ. Сейчас мы должны мобилизовать украинцев, балтийцев, разбросанных по миру. Всех, даже сознательных американцев», – подытожила Гопко.

