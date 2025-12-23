Важнейшим политическим переворотом года становится то, что Евросоюз оказался на грани раскола.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил политолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важный фактор – это то, что происходит распад системы управления ЕС. Евробюрократы всё чаще и чаще вступают в конфликты с национальными правительствами. Последний пример – это то, что касается наших золотовалютных резервов.

Когда страны отстаивали не наше право распоряжаться этими деньгами, они говорили: «Ребята, у нас дефицит бюджета, мы не хотим финансировать другую страну!». Германия, Украина – они же не за это боролись. Они говорили, что мы боремся за интересы своих избирателей.

Евробюрократы говорили абсолютно другое. На фоне чего это происходит? Конечно, Европа проиграла экономическую войну с Соединенными Штатами. Огромное количество производств тянется туда, где есть дешёвый газ, дешёвая электроэнергия, где стабильные поставки нефти.

Это, конечно, касается, в первую очередь, промышленного и химического производства. Что делают евробюрократы, что делает часть европейских элит? Они переводят рельсы, экономические рельсы Европы на милитаризацию, желая просто пересидеть Трампа», – сказал Баширов.