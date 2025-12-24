И снова аналогии с Украиной: Почему Болгария блокирует вступление Македонии в ЕС

24.12.2025 17:01
Болгария продолжает выдвигать требования к осколку Югославии – Северной Македонии, блокируя процесс вступления в Евросоюз.

София требует от Скопье включения в конституцию страны болгар в статусе государствообразующего народа этой страны. И отказывается вести переговоры о смягчении своих условий.

По факту нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. Однако пришедшие к власти в Югославии, в состав которой входила Македония, коммунисты, находившиеся в конфронтации с Болгарией и сталинским блоком, по украинскому и белорусскому образцу создали им новую идентичность – македонцы. Которая за десятилетия укрепилась, и жители страны в массе своей теперь не желают терять её.

Президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова, выступая накануне в парламенте страны, выразила опасения, что требования Болгарии «подорвут идентичность и суверенитет – как национальный, так и культурный».

В свою очередь премьер-министр Християн Мицкоски объявил встречные претензии к болгарам.

«Во-первых, мы должны получить четкие гарантии от Европейского совета, что македонская идентичность и македонский язык будут неприкосновенны, что после вступления Македонии в ЕС македонский язык станет официальным», — сказал он.

Второе условие заключается в том, что София должна соблюдать права македонского меньшинства в Болгарии.

