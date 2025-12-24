Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

90 миллиардов евро, выделенных Евросоюзом Украине, не решают проблемы Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-депутат ВР Василий Волга.

«Этих 90 миллиардов едва хватит, чтобы закрыть бюджетную дыру. На самом деле ситуация – полной катастрофы. Что такое 45 миллиардов в год, когда Россия выделила в четыре раза больше. А если мы с вами учтем себестоимость производимой в Европе и России военной продукции, которая в пять раз меньше [в РФ]», получается, что Россия располагает на сегодня в 20 раз большими ресурсами на следующий год, чем Украина», – сказал Волга.

Кроме того, он обратил внимание на слова канцлера ФРГ, что основная часть из этих 90 миллиардов должна быть потрачена в Европе.