В последние недели ВКС РФ заметно усилили интенсивность и частоту ударов по объектам в Одесской области. И не только по объектам энергетики, но и по инфраструктуре – железнодорожным станциям и мостам. Многим это может показаться артподготовкой и репетицией грядущего наступления на «жемчужину у моря».

Но это не так, потому что сухопутных предпосылок для такого наступления пока что не создано. Это будет возможно лишь после создания плацдарма на правом берегу Днепра. Он был в 2022-м, но пропал с вынужденным уходом из Херсона.

Скорее всего, нынешние удары и давление в Одесской области связаны с необходимостью снижения военного потенциала Украины ввиду постоянного стремления Киева открыть ещё один фронт в Приднестровье и одержать там «маленькую победоносную войну» – она как нельзя лучше, как по классике, усилит позиции Зеленского внутри страны.

И чем дальше будут его загонять в угол, тем сильнее будет его желание выложить свой последний козырь.

С другой стороны, давление в Одесской области может дать Киеву то, о чём он давно мечтает – веский повод для нападения на ПМР. Дескать, наша логистика нарушена, восстановить её быстро можно в случае операции против Приднестровья. А иначе грузы с Запада для Украины вынуждены объезжать непризнанную республику, а это немалый крюк.

Что любопытно: в своё время, при развале СССР, молдавская сторона могла очень легко сделать то же самое, что сейчас делают ВКС РФ – разрушить пару мостов через Днестр, блокировать единственную дорогу, которая связывает южный Буджак с основной частью Украины, и, пользуясь прямой поддержкой «братьев-румын» (там есть прямая граница с Румынией, пусть и через Дунай), вернуть в Бессарабию её южную часть. И повод, кстати, был – участие украинских нациков УНА-УНСО в войне на стороне Приднестровья.

Но сценаристам, которые управляли развалом СССР, был не нужен молдо-украинский конфликт – и вообще, какие-либо проблемы в отношениях Молдавии и Украины. Им нужен молдо-украинский союз против России.

Потому так настойчиво к власти в Молдавии продвигали в 2021 году режим Санду. И, как только его установили, была дана отмашка на большую войну Украины против России.

Ожидать самостоятельного плана от Кишинёва вообще не стоит. Он – простая пешка во всей игре, а вот Бухарест – уже что-то вроде коня или слона. Самостоятельно не действует, но на кое-что способен.

Ведь Молдова, как известно, может быть поглощена Румынией. Мы помним, что некоторые части Украины также входили в состав «Большой Румынии».

И, если дело дойдёт до полного распада Украины, Бухарест наверняка попытается также ухватить то, что уже было когда-то какое-то время в составе Румынии. Правда, Южный Буджак, при условии, что ВКС РФ будут контролировать Одессу, им никто не позволит забрать, а вот север, Черновицкую область – вполне возможно.