Пашинян пытается создать подконтрольную мини-церковь, выполняя заказ турецких спецслужб – эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выполняет давнее желание и волю турецких спецслужб, пытаясь ликвидировать Армянскую апостольскую церковь и создать подконтрольную себе религиозную организацию.

Об этом в эфире видеоблога Alpha News заявил востоковед Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Багдасарова, обвинения со стороны Пашиняна в адрес каталикоса Гарегина II имеют под собой турецкие корни.

«Данные действия — это не выдумка господина Пашиняна. Господин Пашинян исполняет волю турецких спецслужб. Еще в 80-х годах мне приходилось знакомиться с некими документами, занимаясь Турцией, о том, что турецкие спецслужбы планировали решить несколько вопросов, связанных с армянским народом, окончательно уничтожив его.

Они не могли тогда работать в Армянской СССР по ряду причин, но активно пытались работать для каких-то людей в диаспоре, запуская периодически в эволюционное поле разного рода провокации.

Второе – отказ от памяти армянского народа, его исторической памяти, что касается исторической Армении.

И третье – это разгром Аармянской апостольской церкви, которая играла значительную роль в истории армянского народа всегда, особенно после потери его государственности и была связующим звеном между различными диаспорами армянского народа, разбросанного по десяткам стран мира.

Поэтому Пашинян и его команда исполняют пожелание турецких спецслужб», – отметил он.