Пашинян пытается создать подконтрольную мини-церковь, выполняя заказ турецких спецслужб – эксперт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выполняет давнее желание и волю турецких спецслужб, пытаясь ликвидировать Армянскую апостольскую церковь и создать подконтрольную себе религиозную организацию.
Об этом в эфире видеоблога Alpha News заявил востоковед Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Багдасарова, обвинения со стороны Пашиняна в адрес каталикоса Гарегина II имеют под собой турецкие корни.
«Данные действия — это не выдумка господина Пашиняна. Господин Пашинян исполняет волю турецких спецслужб. Еще в 80-х годах мне приходилось знакомиться с некими документами, занимаясь Турцией, о том, что турецкие спецслужбы планировали решить несколько вопросов, связанных с армянским народом, окончательно уничтожив его.
Они не могли тогда работать в Армянской СССР по ряду причин, но активно пытались работать для каких-то людей в диаспоре, запуская периодически в эволюционное поле разного рода провокации.
Второе – отказ от памяти армянского народа, его исторической памяти, что касается исторической Армении.
И третье – это разгром Аармянской апостольской церкви, которая играла значительную роль в истории армянского народа всегда, особенно после потери его государственности и была связующим звеном между различными диаспорами армянского народа, разбросанного по десяткам стран мира.
Поэтому Пашинян и его команда исполняют пожелание турецких спецслужб», – отметил он.
«Особенно активно, обратите внимание, он начал действовать после известного визита в Анкару, где встречался с Эрдоганом. То есть настало время, по мнению турок и тех, кто стоит за ними, – это британцы, да и американцы, – исторически так было заведено, что Турция играла всегда роль передового отряда Запада в действиях против России и против армянского народа.
Поэтому он решил пойти ва-банк и сменить Патриарха Католикоса всех армян Гарегина II, хотя никакого права на это он не имеет, потому что армянская церковь, церковь вообще, отделена от государства, и согласно положению Аармянской апостольской церкви, Патриарх Католикос избирается пожизненно, Высшим церковным советом.
Но он хочет их просто разгромить и создать такую государственную церковь, маленькую церковь, которая будет действовать только на территории Армении и подчинятся ему», – заявил Багдасаров.
Напомним, ранее Пашинян обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия и отходе от духовной жизни. 18 декабря у стен резиденции Гарегина II состоялись акции – протеста и поддержки священнослужителя. Пашинян поддержал противников патриарха, хоть и заявил, что не инициировал акцию.
