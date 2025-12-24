Мы сразу сказали украинцам, что не будем воевать за них, – экс-посол США
Упрёки из Киева по поводу неработающего Будапештского меморандума напрасно – украинцы занимались самообманом, ведь США сразу заявили Украине, что не будут ни направлять свои войска, ни воевать за самостийную державу.
Об этом в эфире видеоблога Delfi заявил бывший посол США на Украине, участвовавший в разработке Будапештского меморандума, Стивен Пайфер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если вы говорите о гарантии безопасности, то это похоже на гарантию по статье 5 НАТО. Когда мы обсуждали формулировку Будапештского меморандума с украинцами, они спросили, что вы будете делать, если Россия нарушит это соглашение? И мы ответили украинцам, что проявим заинтересованность, что предпримем определенные действия. Мы сказали, мы заранее предупреждаем вас, что не будем посылать американские войска воевать за вас, поэтому это будут заверения, а не гарантии», – заявил Пайфер.
Он пояснил:
«Это была сделка, инициированная Соединенными Штатами, как при администрации Джорджа Буша-старшего, так и при администрации Клинтона, которые не хотели, чтобы распад Советского Союза привел к появлению нескольких государств, обладающих ядерным оружием. Считалось, что это будет очень плохо и может вызвать новую волну распространения ядерного оружия…
Тогдашний госсекретарь Бейкер в принципе не хотел брать на себя новые обязательства перед отдельными государствами на постсоветском пространстве. Таким образом, Будапештский меморандум фактически представляет собой набор гарантий, которые Украина получила как член ООН, а также как член ОБСЕ».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: