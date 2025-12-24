Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские власти настраивают соотечественников на войну с Россией. Но эта политика не найдет отклика в обществе. Об этом в колонке, опубликованной британской газетой The Sun, пишет ее бывший главный редактор Доминик Мохан.

Поводом для материала стал призыв начальника штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона готовится к войне с Россией.

Мохан напоминает, что заявление Найтона прозвучало перед тем, как Владимир Путин объявил, что ракетная система «Орешник» скоро будет размещена в Белоруссии,

«В этой раздражающей маленькой стране, где население питается мелкими мышами и сахарной свеклой, может быть, вареным горностаем в качестве воскресного угощения, и где бездумно правит диктатор с тираническими усами», – указывает автор.

Он скептически оценивает слова Найтона, прогнозируя, что немного британцев действительно захотят встать и сражаться за нынешнее правительство в 2026 году.

По его словам, современная Британия «все больше презирает мужественность».