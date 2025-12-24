Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование решилось, наконец, признать потерю очередного города в Донбассе. Речь идет о Северске в ДНР, который с 2014-года находился под оккупацией киевского режима и был превращен в мощный укрепрайон.

Впрочем, город был освобожден почти две недели назад, что подтверждалось и кадрами объективного контроля, и более или менее объективными украинскими военными пабликами.

Когда ВС РФ продвинулись уже западнее Северска, проснулся Генштаб ВСУ.

«В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой», – отчитались в ВСУ, традиционно пожаловавшись на значительное численное превосходство русских и сложные погодные условия.

Подслащиваю пилюлю, Генштаб ВСУ добавил, что Северск якобы «остается под огневым контролем наших войск».

В свою очередь канал «Картограф ВСУ», который, следует признать, составляет вполне объективные карты, отрицает, что русских смогли истощить в боях за Северск, отмечая, что город был занят достаточно быстро.

«Северск был утрачен очень быстро как для такого города, поэтому кацапы не потеряли свой наступательный потенциал и без всякой «передышки» рванули на запад в сторону Славянска», – пишет автор паблика.

Наконец признал Северск потерянным и украинский проект Дип Стейт, до сегодняшнего дня рисовавший город на своих картах как серую зону.

«Вот и настал тот день, когда город оказался в красной зоне, и о чем мы предупреждали раньше. Однако, когда были первые фиксации закрепления врага в населенном пункте, а ситуация становилась все более критичной, для высшего командования в лице спикеров город был полностью под контролем Сил обороны. В частности, мы слышали от спикера ГШ Ковалева, что у него в Северске друзья, которые держат город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду. Теперь все стало на свои места – город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей», – печалятся «дипы».

Регулярно цитируемый украинскими медиа офицер ВСУ с позывным «Алекс» признает, что «печальная история с Северском» стала закономерной после предыдущих успехов российской армии на этом направлении, в частности занятия высот в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества.

«На данный момент все пути на большинстве направлений Донбасса ведут в Краматорск и Славянск. Сомневаюсь, что противник в лоб будет штурмовать последнюю подконтрольную нам агломерацию в Донецкой области, которая тянется из Константиновки в Славянск, поэтому ожидается увеличение активности именно на Лиманском направлении: в частности попытки врага выйти к р. Северский Донец в районе Дробышево и Ямполя и формирования ЛБС по реке, чтобы создать угрозу для вышеуказанных городов и предпосылок к их обходу»., – грустно резюмирует офицер.

В свою очередь агентство AFP пишет, что Северск был последним крупным городом, оставшимся на пути к Краматорску и Славянску. AFP признает, что в ноябре российская армия «добилась наибольшего за год прогресса на украинском фронте».