Перспективы WhatsApp в России стремятся к нулю – Боярский
Американская компания WhatsApp делает громкие политические заявления, но при этом не соблюдает российское законодательство на территории РФ.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«WhatsApp обвинил власти России в попытке лишить более 100 миллионов россиян права на частную коммуникацию перед праздниками», – попросил прокомментировать ведущий.
«WhatsApp никогда не высказывался, и вдруг высказался. Я бы не стал перекладывать с больной головы на здоровую. Мы никого не запрещали. Мы требует от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, одинакового исполнения законов РФ.
У WhatsApp были годы, и призывы с нашей стороны открыть полномочные представительства, локализовать данные российских пользователей, взаимодействовать с правоохранительными органами, выполнить элементарные требования.
Но они никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления – это не очень красиво, и не конструктивно», – сказал он.
«Если они вдруг захотят что-то изменить – пускай изменят подход, начнут выполнят требования. Но я в это не верю. Я думаю, что это какая-то игра на публику. 10 лет ничего не делали – и вдруг под Новый год решили о себе заявить.
И если всё будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю», – резюмировал он.
