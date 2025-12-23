Перспективы WhatsApp в России стремятся к нулю – Боярский

Максим Столяров.  
23.12.2025 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 329
 
Дзен, Запад, Интернет, Общество, Политика, Россия, Соцсети


Американская компания WhatsApp делает громкие политические заявления, но при этом не соблюдает российское законодательство на территории РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская компания WhatsApp делает громкие политические заявления, но при этом не соблюдает российское законодательство...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«WhatsApp обвинил власти России в попытке лишить более 100 миллионов россиян права на частную коммуникацию перед праздниками», – попросил прокомментировать ведущий.

«WhatsApp никогда не высказывался, и вдруг высказался. Я бы не стал перекладывать с больной головы на здоровую. Мы никого не запрещали. Мы требует от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, одинакового исполнения законов РФ.

У WhatsApp были годы, и призывы с нашей стороны открыть полномочные представительства, локализовать данные российских пользователей, взаимодействовать с правоохранительными органами, выполнить элементарные требования.

Но они никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления – это не очень красиво, и не конструктивно», – сказал он.

«Если они вдруг захотят что-то изменить – пускай изменят подход, начнут выполнят требования. Но я в это не верю. Я думаю, что это какая-то игра на публику. 10 лет ничего не делали – и вдруг под Новый год решили о себе заявить.

И если всё будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю», – резюмировал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить