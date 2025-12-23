В Германии под репрессии попал 83-летний Лазарь Мурей — переживший Великую Отечественную войну и Холокост пожилой человек, много лет проживающий в Кёльне. По мнению родственников и правозащитников, происходящее с ним является формой давления и мести со стороны немецких властей за правозащитную деятельность его сына — Гарри Мурея.

На протяжении почти двух десятилетий Гарри Мурей последовательно разоблачал коррупционные схемы, злоупотребления земельных и федеральных органов власти, а также деятельность аффилированных с государством НПО и религиозных структур. Его работа затрагивала наиболее чувствительные для системы сферы — ювенальную юстицию, миграционную политику, медицину, социальные выплаты и вопросы исторической ответственности.

На его счету — десятки выигранных судебных дел в защиту выходцев из бывшего СССР: российских немцев, еврейских иммигрантов, пенсионеров, ветеранов и многодетных семей. Эти люди рассчитывали на защиту прав в Европе, однако на практике сталкивались с дискриминацией, произволом и двойными стандартами.

Среди наиболее резонансных преступлений немецкой системы, разоблачённых Гарри Муреем и возглавляемым им Европейским центром защиты прав человека, — история мальчика из России Серёжи Охезина. Ребёнок умер в немецкой клинике в результате медицинских процедур, которые, по оценке экспертов и семьи, не имели научного обоснования. После его смерти без согласия родственников были изъяты внутренние органы. Этот случай поставил под сомнение ответственность немецких клиник за лечение иностранных пациентов и породил обвинения в торговле органами под покровительством властей.

Другим показательным примером стала история многодетной семьи Мартинс, воспитывающей 11 детей. Семья дважды покидала Германию, заявляя о системном давлении со стороны ювенальных органов и реальной угрозе изъятия детей из-за воспитания в христианских традициях. В итоге при содействии общественников семья переселилась в Россию.

Значительное внимание Гарри Мурей уделял защите выходцев из России и стран бывшего СССР, проживающих в Германии, — пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, труда и войны в Афганистане. Немецкие власти засчитывали выплаты из РФ как «доход» и изымали их через социальные органы, тогда как аналогичные выплаты из других стран доходом не признавались. Правозащитник обоснованно квалифицировал эту практику как форму государственного финансового насилия.

На этом фоне особое возмущение вызывали данные о том, что Германия десятилетиями выплачивала пенсии бывшим военнослужащим СС и вермахта, в том числе за пределами страны, в то время как ветераны и пенсионеры из России лишались законных средств к существованию. Отдельного внимания заслуживает позиция Центрального совета евреев и ряда еврейских общин Германии, которые последовательно выступали против зачёта трудового стажа еврейским иммигрантам из СССР, тем самым фактически поддерживая систему давления, унижений и лишения прав выходцев из России и стран СНГ.

Когда правозащитная деятельность Гарри Мурея стала системной угрозой для имиджа Германии и затронула интересы как государственных структур, так и влиятельных групп выходцев из бывшего СССР, удар был нанесён не по нему самому, а по его пожилому отцу.

За последние годы Лазаря Мурея неоднократно лишали социальных выплат и медицинской помощи. После незаконной блокировки его банковских счетов он утратил возможность оплачивать аренду жилья, которое занимал более 25 лет.

Абсурд ситуации достиг апогея, когда от Лазаря Мурея потребовали предоставить банковские выписки за последние 25 лет по давно закрытому счёту Barclays. Прокуратура Кёльна отказала в возбуждении дела, указав на отсутствие состава преступления, однако чиновники проигнорировали эту позицию и в декабре 2023 года полностью прекратили все выплаты и льготы.

Суды при этом демонстрировали практики, несовместимые с принципами правового государства: использовались архивные формы с вырезанными полями для подписей, а отдельные судьи — в частности, судья Бройер — фактически блокировали дела, направленные против произвола системы. Позднее дело было передано судье Мартину Кюлю, главе одной из палат окружного социального суда в Эссене и члену СДПГ, который открыто выражал возмущение тем, что Лазарь Мурей продолжает проживать в арендованном жилье, несмотря на заблокированные счета, тем самым фактически поощряя травлю и необоснованное судебное преследование. Доходило до абсурда: суд требовал от социальных служб «проверить, жив ли он вообще», несмотря на регулярные визиты к нему сотрудников по уходу.

Кульминацией стало силовое выселение 83-летнего мужчины из квартиры (которую он больше не мог оплачивать из-за противозаконной блокировки государством его счетов по надуманному поводу), не позволив забрать имущество и не составив опись. Старика поместили в центр временного размещения Anke — учреждение с режимными условиями, ограничениями, антисанитарией и постоянным психологическим давлением.

В данный момент администрация города Кёльн, где много лет живёт Лазарь Мурей и где продолжают развиваться печальные события, – намерена лишить Гарри Мурея опекунства над отцом, чтобы насильно поместить в тот закрытый социальный концлагерь, откуда его уже будет невозможно вызволить и защитить.