«Не бойтесь ответки» – азербайджанец Рустамзаде подбивает украинцев на обстрелы России

Киев должен ужесточить обстрелы гражданской инфраструктуры России.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина поздно начала истощать нефтяную отрасль РФ. Вот если бы это началось на второй год войны. Это не ваша вина, это Байден рвал на себе рубашку, чтобы не стреляли.

И эти два года – фактор, который помешал увеличить экономическое давление на РФ.

Экономические удары по РФ очень сильно могут помочь, в перспективе. Это большая страна, и экономически слабеть она будет медленно. Но уже через 6 месяцев мы увидим уменьшение количества ракет и дронов.

Необходимо увеличение ударов по нефтегазовой инфраструктуре, и прирост ударов по тактической и оперативной глубине. Личный состав можно уничтожать по местам дислокации. Таких ударов вам не хватает», – подбивал Рустамзаде.