«Не бойтесь ответки» – азербайджанец Рустамзаде подбивает украинцев на обстрелы России
Киев должен ужесточить обстрелы гражданской инфраструктуры России.
Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украина поздно начала истощать нефтяную отрасль РФ. Вот если бы это началось на второй год войны. Это не ваша вина, это Байден рвал на себе рубашку, чтобы не стреляли.
И эти два года – фактор, который помешал увеличить экономическое давление на РФ.
Экономические удары по РФ очень сильно могут помочь, в перспективе. Это большая страна, и экономически слабеть она будет медленно. Но уже через 6 месяцев мы увидим уменьшение количества ракет и дронов.
Необходимо увеличение ударов по нефтегазовой инфраструктуре, и прирост ударов по тактической и оперативной глубине. Личный состав можно уничтожать по местам дислокации. Таких ударов вам не хватает», – подбивал Рустамзаде.
Он посоветовал не бояться возможного ответа, ведь все серьёзные производства на Украине уже уничтожены.
«Вы беспокоитесь, что если успешно бьёте по РФ, то завтра получите такой же удар. Но у вас есть преимущество – у вас не так много нефтяных вышек и всего остального. Симметричный ответ вы не получите.
Финансирование на два года у вас есть. И, скорее всего, если ситуация ухудшится, не думаю, что это будет критично для Украины», – добавил азербайджанец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: