Если Киев подчинится российским требованиям и отдаст приказ на вывод своих подразделений из Донбасса, это приведет к внутренней дестабилизации Украины.

Об этом в беседе с изданием Fakt, одной из самых массовых по тиражу газет Польши, заявил военный аналитик, капитан Мацей Лисовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Собеседник издания считает, что наибольшая опасность для режима исходит от «Азовского полка» [сформированное из неонацистов подразделение, запрещенное в РФ].

«У меня нет сомнений, что некоторые элитные подразделения, связанные с «Азовом», вполне способны совершить военный переворот. Подобные настроения не новы. Я был свидетелем их в разговорах с украинскими солдатами. Они не позволят Донбассу стать российским», — заявил Лисовский.

По его словам, окончательная потеря Донбасса станет серьезным экономическими ударом по ВСУ.

«Если украинцы потеряют свой промышленный центр, включая Донбасс, вооруженные силы потеряют свою производственную базу, расположенную к востоку от Днепра. Без нее ситуация может стать критической», — опасается поляк.

Отметим, что в дискуссиях в Киеве и на Западе обсуждается возможность вывода ВСУ только с Донбасса, однако Владимир Путин на недавней «прямой линии» уточнил, что такое же требование Москва предъявляет и по Запорожской, а также Херсонской области. Без освобождения всей территории, включенной в состав России, остановка боевых действий невозможна.

