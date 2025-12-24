Русофоб и экс-премьер Польши Миллер признал интеллектуальную пустоту Европы
На Западе все громче начинают звучать голоса, ставящие под сомнение главные антироссийские нарративы, тиражируемые антироссийской пропагандой.
Причем выбиваются из общего хора отнюдь не те, кого принято записывать в «агенты Кремля» вроде Виктора Орбана и Роберта Фицо, но и вполне прозападные эксперты и политики.
Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях известный британский политолог, почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти призвал Европу покончить с политически пустыми антироссийскими мантрами и восстановить диалог с Россией.
Из свежего – критика ЕС со стороны экс-премьера Польши Лешека Миллера, которого объявить «пособником Москвы» вряд ли получится. Именно он в свое время продвигал свою страну в ЕС, при нем в Польше появились секретные тюрьмы ЦРУ, а Варшава приняла участие в агрессии против Ирака.
Теперь же столь влиятельный в ЕС человек камня на камне не оставляет от тиражируемых заявлений в духе «Россия вот-вот пойдет в наступление на Европу».
Он обратил внимание на выводы, обнародованные директором Национальной разведки США Тулси Габбард: РФ избегает конфликта с Европой и не обладает ресурсами для такой войны. Глава американской спецслужбы обвинила политиков и СМИ в распространении ложной информации, направленной на эскалацию конфликта и саботаж усилий, направленных на достижение мира.
Экс-премьер Польши в свое блоге пишет, что это заявление противоречит господствующему на Западе нарративу, что после Украины «Путин пойдет на Европу».
Это заявление противоречит доминирующему западному нарративу, построенному на мантре о том, что если Украина проиграет, «Путин нападет».
«Это политически удобный нарратив, поскольку он подавляет дискуссии, дисциплинирует избирателей и оправдывает любое решение. Однако с точки зрения стратегического анализа это просто абсурд. Путина можно назвать по-разному: преступником, диктатором, злодеем, но уж точно не самоубийцей. Страна, изо всех сил ведущая войну против Украины и несущая при этом огромные потери, не готовится к лобовому столкновению с НАТО – альянсом, в несколько раз более сильным в военном и экономическом отношении», – рассуждал Миллер.
Он обращает внимание на схожую с Габбард позицию отнюдь не пророссийского финского президента Александра Стубба.
«На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма – моральная паника. Вместо анализа возможностей – эскалация риторики. Вместо политики – заявления, написанные так, будто Европа завтра вот-вот станет жертвой блицкрига. Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Результат? Насмешка. Чем громче повторяется утверждение о неизбежном нападении на Польшу и Запад, тем очевиднее становится его интеллектуальная пустота.
Заявление Габбард не «пророссийское». Оно направлено против иллюзий. Оно напоминает нам, что политика безопасности заключается не в создании страха, а в трезвой оценке фактов. А факты таковы: Россия представляет угрозу, но не всемогуща. И Запад, который не верит собственным нарративам, начинает звучать не как стратег, а как жалкий пропагандист», – резюмирует поляк.
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: