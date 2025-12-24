Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе все громче начинают звучать голоса, ставящие под сомнение главные антироссийские нарративы, тиражируемые антироссийской пропагандой.

Причем выбиваются из общего хора отнюдь не те, кого принято записывать в «агенты Кремля» вроде Виктора Орбана и Роберта Фицо, но и вполне прозападные эксперты и политики.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях известный британский политолог, почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти призвал Европу покончить с политически пустыми антироссийскими мантрами и восстановить диалог с Россией.

Из свежего – критика ЕС со стороны экс-премьера Польши Лешека Миллера, которого объявить «пособником Москвы» вряд ли получится. Именно он в свое время продвигал свою страну в ЕС, при нем в Польше появились секретные тюрьмы ЦРУ, а Варшава приняла участие в агрессии против Ирака.

Теперь же столь влиятельный в ЕС человек камня на камне не оставляет от тиражируемых заявлений в духе «Россия вот-вот пойдет в наступление на Европу».

Он обратил внимание на выводы, обнародованные директором Национальной разведки США Тулси Габбард: РФ избегает конфликта с Европой и не обладает ресурсами для такой войны. Глава американской спецслужбы обвинила политиков и СМИ в распространении ложной информации, направленной на эскалацию конфликта и саботаж усилий, направленных на достижение мира.

Экс-премьер Польши в свое блоге пишет, что это заявление противоречит господствующему на Западе нарративу, что после Украины «Путин пойдет на Европу».

Это заявление противоречит доминирующему западному нарративу, построенному на мантре о том, что если Украина проиграет, «Путин нападет».

«Это политически удобный нарратив, поскольку он подавляет дискуссии, дисциплинирует избирателей и оправдывает любое решение. Однако с точки зрения стратегического анализа это просто абсурд. Путина можно назвать по-разному: преступником, диктатором, злодеем, но уж точно не самоубийцей. Страна, изо всех сил ведущая войну против Украины и несущая при этом огромные потери, не готовится к лобовому столкновению с НАТО – альянсом, в несколько раз более сильным в военном и экономическом отношении», – рассуждал Миллер.

Он обращает внимание на схожую с Габбард позицию отнюдь не пророссийского финского президента Александра Стубба.