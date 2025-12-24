«Больше не на кого опереться» – в Лондоне переживают, что Путин зачистил олигархов
Британия и другие западные страны больше не смогут использовать олигархов для создания нестабильности или госпереворота в России.
Об этом во время дискуссии в Лондоне заявил бывший посол Британии в России Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин создал мощную службу безопасности, чтобы избавиться от так называемого класса олигархов, состоящего из богатых миллиардеров, которые сколотили свои состояния в девяностые годы.
Так что идея о том, что если мы экспроприируем активы миллиардера, который перевёл свои активы в Лондон, чтобы их не украли в России, то он восстанет против Путина, – ошибочна.
Идея, что если мы введём санкции против Абрамовича, то он объединится с другими российскими олигархами, и свергнет Путина – это утопия», – сказал Прауд.
«Российский олигарх Олег Тиньков, который через пару недель после начала СВО опубликовал пост, в котором назвал российскую армию дерьмом, через пару дней продал свой банк другому олигарху.
Но мы продолжаем действовать, ввели санкции против двух тысяч физических и юридических лиц, надеясь на лучшее. Но с тех пор ничего не изменилось», – жаловался экс-посол.
