Сербский дипломат: НАТО хочет превратить Балканы в коридор переброски сил для войны против России

Алексей Топоров.  
24.12.2025 16:33
  (Мск) , Белград
Просмотров: 130
 
Балканы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Сербия


Запад рассматривает Сербию как зону своих интересов и намерен додавить руководство республики с целью утвердить новые границы, где Белградом будет признана «незалежность» Косово.

Об этом в интервью газете «Политика» заявил сербский дипломат в отставке Зоран Миливоевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад рассматривает Сербию как зону своих интересов и намерен додавить руководство республики с целью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Миливоевич пояснил, что Балканы рассматриваются НАТО как один из коридоров переброски сил ближе к границам России в рамках подготовки военного противостояния с Москвой.

«Это лишь одно из таких направлений, такие же проекты существуют и для северной части, и для центральной части Европы в сторону России. Есть возводимые коридоры, связанные с странами Балтии, с Польшей, и суть в том, чтобы обеспечить как можно более быстрое снабжение, как можно более быструю связь и передачу военной техники, средств, армии», – сказал дипломат.

Накануне в Европарламенте депутат от Франции Филипп Оливье заявил, что чиновники Брюсселя под прикрытием улучшения логистики в странах ЕС продавливают возможность ускоренной переброски войск на Украину, в Молдову и на Балканы.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить