«Нечего запускать» – украинский полковник об ударах по центру Москвы

Вадим Москаленко.  
23.12.2025 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 287
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не обладает доступным вооружением, способным количественно и качественно справиться с московской ПВО.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не обладает доступным вооружением, способным количественно и качественно справиться с московской ПВО. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему ничего не летит по центру Москвы? Это закончило бы войну за месяц», – задала Немыря вопрос, на который, по её словам, «никто не может внятно ответить».

«Не летит по двум причинам. Потому что нечему лететь, первое. А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укреплённых в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении. Вот по двум этим причинам.

У Украины просто нет средств добивать так, чтобы что-то прорвалось, преодолело тот уровень ПВО и ПРО Москвы и области, которые у противника имеются» – прокомментировал Машовец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить