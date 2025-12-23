«Впервые говорю об этом публично»: Правозащитник рассказал о данных ФСБ по ваххабитскому мятежу в Москве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Враги России хотят организовать бунт мигрантов – религиозных радикалов в Москве.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые публично говорю это вам – даже руководство ФСБ на Совете безопасности говорило, что наши враги добиваются, чтобы на улицы вышли радикалы. Их можно называть басмачами, ваххабитами, кем угодно, но это – исламские радикалы. Враги хотят, чтобы они вышли на улицы – вот, их выйдет 20 тысяч, они могут легко вывести в Москве и 100 тысяч, и 120. Мы уверены, что у нас хватит сил правоохранительных? Нет. А кто встанет вместе с правоохранителями в этой ситуации? Ну, хорошо, правоохранители Кремль в кольцо возьмут, дальше что? А остальное кто остановит – резню и прочее? Русские люди», – сказал он.