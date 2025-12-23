«Впервые говорю об этом публично»: Правозащитник рассказал о данных ФСБ по ваххабитскому мятежу в Москве

Анатолий Лапин.  
23.12.2025 23:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 528
 
Беспорядки, Дзен, Диверсии, Запад, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм


Враги России хотят организовать бунт мигрантов – религиозных радикалов в Москве.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Впервые публично говорю это вам – даже руководство ФСБ на Совете безопасности говорило, что наши враги добиваются, чтобы на улицы вышли радикалы. Их можно называть басмачами, ваххабитами, кем угодно, но это – исламские радикалы.

Враги хотят, чтобы они вышли на улицы – вот, их выйдет 20 тысяч, они могут легко вывести в Москве и 100 тысяч, и 120. Мы уверены, что у нас хватит сил правоохранительных? Нет.

А кто встанет вместе с правоохранителями в этой ситуации? Ну, хорошо, правоохранители Кремль в кольцо возьмут, дальше что? А остальное кто остановит – резню и прочее? Русские люди», – сказал он.

«Государству надо научиться работать с нашими людьми. Если нам президент говорит, что надо сохранить Русский мир, значит, мы должны выстроить такую модель на законодательном уровне, на официальном уровне, чтобы русские люди могли реализовывать свое право, в том числе, на участие в обеспечении общественной безопасности», – заявил Кабанов.

