НАБУ спешит вывести соросятню из-под удара

Подконтрольные Западу так называемые антикоррупционные органы не обращают внимания на тех, кто реально виновен в проблемах украинской энергетики.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журанлисткой Ланой Шевчук заявил экс-министр ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко, депутат ВР от ее фракции Алексей Кучеренко.

Он заметил, что на опубликованных НАБУ «пленках Миндича» один из фигурантов высказался, что защитные сооружения на АЭС не нужны. Кучеренко считает, что с точки зрения логики тот был прав.

«Я не говорю о воровстве на деньгах, но для атомных станций самих, для их узлов – эти все укрытия оказались ненужными, потому что по ним не бьют», – сказал Кучеренко.

По его словам, при этом не были построена надлежащая защита на объектах Укрэнерго, по которым как раз наносятся удары.

«И там виноваты совершенно другие люди, то есть не фигуранты Миндичгейта. Если фамилии называть, то Найем и Кудрицкий, это два руководителя, один «Укрэнерго» бывший, другой – агентство, которое строило не то, что нужно и не так, как нужно», – говорит депутат.

Он добавил, что ответственность вместе с ними несет и тогдашний глава правительства Денис Шмыгаль, но против них уголовных дел почему-то нет.

Гость эфира отметил роль тех грантовых активистов, которые избирательно определяли мишени для своих атак.

«И что бы ни делали Кобелев в «Нафтогазе» и Кудрицкий в «Укрэнерго» – это у них святые, просто отличные менеджеры, они все делали отлично. Они грабили нас с вами через «Нафтогаз», они не делали укрытия и заводили «Укрэнерго» в дефолт. К сожалению, это не только активисты, в эту политическую игру почему-то НАБУ и САП тоже начали играть. Этих можно, этих нельзя, здесь вижу, здесь не вижу, те коррупционеры, а эти лучшие в мире менеджеры. Идет большая политическая, не только внутренняя, но и внешняя борьба. Ибо именно таким образом пытается внешний арбитр сказать, что он будет назначать здесь коррупционеров», – резюмировал Кучеренко.

Напомним, что экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий был арестован, но после волны, поднятой соросятней и Западом, его освободили.