Украинский комбат: «В тылу одни калеки – катастрофически не хватает резервов»

23.12.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Российская тактика «тысячи порезов» ставит ВСУ в безвыходное положение.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Эспресо» заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет кадров, которые ставить, некого поставить. Сейчас мы дожили до того, что некого поставить командиром бригады. Вот такую ситуацию мы имеем. Противник создает, видите, информационный прецедент. Противник продолжает свою тактику так называемую тысячи порезов», – жалуется экс-комбат.

По его словам, у ВСУ получается стабилизировать ситуацию лишь на некоторых участках, но не в целом на фронте.

«У нас катастрофически нет резервов, катастрофически неукомплектованные бригады. И вы сами знаете, что происходит с мобилизацией. В бюджете-26 мы не подняли денежное довольствие военнослужащим.

Продолжаем делить вооруженные силы на тыловые части… Нет тыловых. Сегодня он в тылу, завтра, через два дня совершил марш – и в окопе сидит. Те, кто в тылу сейчас, в большинстве своем – это те люди, которые с 22-го получили ранения и не могут выполнять обязанности непосредственно в окопах или на броне, идя в штурм. Ну вот такая ситуация», – бьет тревогу «Купол».

