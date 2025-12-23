Премьер Хорватии вступился за нацистский девиз усташей

Алексей Топоров.  
23.12.2025 23:27
  (Мск) , Белград
Просмотров: 142
 
Балканы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Хорватия


В Хорватии продолжается скандал вокруг решения мэрии столицы Загреба запретить концерт популярного среди местных нациков исполнителя Марко Перковича, известного под псевдонимом «Томпсон».

Как сообщал «ПолитНавигатор», муниципалитет хорватской столицы запретил использование в городе постоянно выкрикиваемого на концертах «Томпсона» девиза усташей «Za dom spremni» («За Отчизну готов!» – под которым вырезали сербов, аналог фашистского клича «Слава Украине – героям слава»).

Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал праворадикальных футбольных фанатов, которые возмутились отказом разрешить проведение в городе концерта неоусташеского певца.

Концерт «Томпсона» в загребской «Арене» изначально был назначен на 28 декабря, но городские власти не согласовали мероприятие.

Впоследствии мэр Загреба Томислав Томашевич, поддавшись давлению радикалов, разрешил концерт, но не 28, а 27 декабря, очевидно, полагая, что организаторы не успеют перестроиться.

В ответ праворадикальные футбольные фанаты в конце матча между командами «Динамо» и «Локомотив» на загребском стадионе «Максимир» сначала развернули баннер «Za dom spremni», а следом «И что дальше, градоначальник?». 

Их выходку неожиданно поддержал право-консервативный премьер и большой любитель постмайданной Украины Андрей Пленкович. Он назвал акцию фанатов «логичной» и «нормальной», обусловленной «полной непоследовательностью» Томашевича в вопросе разрешения или запрета концерта Марко Перковича «Томпсона».

«Разрешил концерт в июле, хотя «Томпсон» изначально просил май, и на (загребском) Ипподроме, (где проходило выступление неоусташеского певца) не было свободных мест… Потому что, пока не закончились выборы, нельзя было отказать в Ипподроме. Теперь разрешает концерт в субботу, хотя изначально было заявлено воскресенье», – проворчал Пленкович.

В репертуаре «Томпсона» есть песни усташей времен Второй мировой войны, например «Ясеновац и Градишка Стара», воспевающая карателей одноименных усташеских концлагерей.

В этом году 7 августа его концерт на загребском ипподроме собрал 450 тысяч человек, то есть, побил по численности концерты звезд мировой рок-сцены. Там побывал каждый шестой житель Хорватии.

Среди поклонников нацистской звезды – экс-президент Колинда Грабар-Китарович и нынешний министр обороны Иван Анушич.

