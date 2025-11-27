Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для следящих за событиями на осколках бывшей Югославии очевидны новые и новые параллели с Украиной, где последователи бандеровских пособников гитлеровцев установили диктатуру, силовым путём нейтрализуя противников нацизма.

В столице Хорватии в эти дни мэрия пытается не допустить концерта крайне популярного среди националистов певца Марко «Томпосона» Перковича, справедливо опасаясь, что тот опять будет скандировать девиз нацистов-усташей.

Ранее Городская скупщина хорватской столицы запретила девиз Za dom spremni! (За отчизну готов!), который активно используют Перкович и его фанаты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Концерт «Томпсона» в загребской «Арене» был назначен на 28 декабря, но после решения муниципалитета о запрете нацистско-усташеского приветствия, выступление было не согласовано столичными властями.

«Хорватские ветераны, включая меня, боролись за законную, независимую Республику Хорватия и будут знать, как реагировать на любые посягательства на её законный порядок. Я ещё раз призываю мэра Загреба проявить благоразумие, снизить напряжённость и уважать правопорядок Хорватии. В противном случае мы предпримем гораздо более радикальные шаги, которые ему не понравятся», – в ответ пригрозил идол нацистов.

Стоит отметить, что самый первый хит певца Bojna Čavoglave (Батальон Чавоглавы) принёсший ему известность в 1992 году, начинается именно с выкрика Za dom spremni!. Вступив в своё время в этот батальон, Перкович получил пистолет-пулемёт «Томпсон», который и стал его псевдонимом.

Воевал Марко недолго, быстро переквалифицировавшись в эстрадные звезды, выступая по подразделениям с праворадикальными агитками и не стесняясь зиговать перед камерами. Теперь его нацистское приветствие повторяют фанаты.

В его репертуаре есть песни усташей времен Второй мировой войны, например «Ясеновац и Градишка Стара», воспевающая карателей усташеских концлагерей.

В этом году 7 августа концерт «Томпсона» на загребском ипподроме собрал 450 тысяч человек, то есть, побил по численности концерты звезд мировой рок-сцены. Там побывал каждый шестой житель Хорватии. Среди поклонников нацистской звезды – экс-президент Колинда Грабар-Китарович и нынешний министр обороны Иван Анушич.