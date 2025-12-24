США нас цинично используют! – «соросята» в Киеве

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2155
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Вашингтон на примере Украине демонстрирует, что для США самое важное – зарабатывать на войне, разглагольствуя о мире.

Об этом пишет киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для Трампа не важна Украина как независимое и суверенное государство, ему интересна территория, где есть определенные «минералы«» и «большая АЭС». Поэтому неважно, будет эта территория аналогом Беларуси или копией УССР, или же вообще станет во множественном числе какими-то новороссиями и малороссиями в составе России. Важным для США является то, чтобы получить «свое», – говорится в статье.

Авторы материала, среди которых русофоб-глобалист Михаил Гончар и соросенок из Центра оборонных стратегий Александр Хара, утверждают, что нынешняя администрация США концентрирует свои интересы в зоне обоих американских континентов, одновременно наделяя Россию возможностью восстановить зону ее геополитического влияния в Европе и Азии.

«Это своеобразная взятка Путину от Трампа. Хочешь Украину, постсоветское пространство, Европу — бери… если сможешь. Но, в то же время Трамп хочет ослабить Россию войной, чтобы потом, как он считает, легче было ее отрывать от Китая и зарабатывать на ее минерально-сырьевых ресурсах «много миллиардов долларов для Америки», – отмечается в публикации.

Авторы подчеркивают, что для Трампа Украина — маловажный актив для продажи, и уверены, что США ничего не потеряют и в случае провала мирных переговоров.

«Ведь, если не удастся сторговать Украину России и укротить Европу, то можно будет продолжать бизнес, как обычно, — оружие и энергоресурсы Европе и Украине. Поэтому не нужно питать иллюзий относительно обещанного уже многократно «вот-вот» завершения войны. Ее продолжение вполне устраивает администрацию Трампа под аккомпанемент «мирных переговоров». Формула заработка Америки выглядит просто — зарабатывать на войне, разглагольствуя о мире», – резюмирует «ЗН».

