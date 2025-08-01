«Лучше бы сидел на одном месте. Только опозорился!» – Путин и Лукашенко о метаниях Зеленского с НАБУ

Михаил Рябов.  
01.08.2025 15:27
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


История с попыткой офиса Зеленского ослабить влияние западных «антикоррупционных структур» САП/НАБУ обернулась позором и доказательством отсутствия суверенитета Украины.

Об этом заявили Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече с журналистами на Валааме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

История с попыткой офиса Зеленского ослабить влияние западных «антикоррупционных структур» САП/НАБУ обернулась позором и...

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«Он миллиарды и миллиарды взял денег. Запад говорит – «хотим посмотреть, куда эти деньги тратятся».

Деньги взял – «мы хотим посмотреть» – согласились – а сейчас проснулись. Попробовали сделать – Запад быстренько сказал «нет», Верховная рада отменила, он подписал. Какой суверенитет? Никакого.

Возмущаться не надо. Ты взял деньги –  и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя – как у не суверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал – вы знаете. За это время люди на Лазурном берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют», – сказал президент Батька.

Российский президент в свою очередь добавил, что «демократию нельзя привнести извне».

«Что, не коррупции в США и ЕС? Да там она легализована, институт лоббизма создан», – напомнил Путин.

Он считает, что история с НАБУ/САП унизительна для Украины.

«Они не подчиняются местным властям. Это внешний институт. Можно ли извне привнести демократию? Эти институты были созданы в 2015. А сегодня 2025. И что, 10 лет существуют, а во всем в мире – «караул, в Украине захлестывает коррупция». Эффективность нулевая.

Это унизительное состояние. Полное отсутствие суверенитета. Свистнули, щелкнули – и сразу все вернули. Лучше бы сидели на одном месте. Только опозорились», – сказал Путин.

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